У здания Генпрокуратуры Армении начались стычки между полицией и митингующими

ЕРЕВАН, 22 апреля. /ТАСС/. Митинг в поддержку задержанных оппозиционеров из Сюникской области, который проходит в четверг у здания Генеральной прокуратуры Армении, перерос в стычки с полицией, начались задержания. Трансляцию от здания Генпрокуратуры ведут местные новостные порталы.

"Пострадал один из полицейских, и мы ему желаем здоровья. При этом хочу сообщить, что есть много задержанных, и их судьбой мы сейчас займемся. Обращаемся к полиции: "Немедленно всех отпустите", - заявил один из организаторов Арцвик Минасян. Он также призвал митингующих разойтись. Первую помощь пострадавшему полицейскому оказали находившиеся на месте происшествия медработники.

Ранее митингующие скандировали оскорбления в адрес премьер-министра Никола Пашиняна и бросали в полицию пластиковые бутылки.

В среду утром Пашинян посетил города Мегри, Агарак, Каджаран и Капан, где местные жители встретили его акциями протеста. Они скандировали в адрес Пашиняна оскорбления и требовали, чтобы тот покинул их населенный пункт. Позже Пашинян потребовал от правоохранительных структур принять жесткие меры против организаторов и участников акции. Полиция в четверг рано утром задержала несколько оппозиционеров, в том числе и главу общины Мегри Мхитара Закаряна.

Акции с требованием отставки Пашиняна начались по всей Армении, после того как он 9 ноября прошлого года вместе с президентами России и Азербайджана подписал трехстороннее заявление, которое положило конец начавшимся 27 сентября боевым действиям в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В соответствии с положениями этого документа азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, затем ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Жители Сюникской области особенно остро отреагировали на эти договоренности, так как после перехода под контроль Баку семи прилегающих к Нагорному Карабаху районов граница с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с этим регионом.