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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии

Меркель обсудила с Бабишем отношения с Россией после высылки дипломатов РФ из Чехии

Канцлер ФРГ выразила солидарность чешскому премьеру

БЕРЛИН, 22 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, обсудив отношения с Россией. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабмина ФРГ.

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"Премьер-министр проинформировал канцлера о напряженных отношениях с Россией", - говорится в сообщении. "Федеральный канцлер выразила премьер-министру солидарность", - добавили в кабмине ФРГ.

17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Чешская сторона, не считающая высланных сотрудников посольства дипломатами, называла симметричный ответ Москвы - объявление персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии - "неадекватными мерами" и требовала их вернуть до 13:00 мск четверга.

Прага приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году. МИД РФ выражал чешской стороне решительный протест.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияЧехияРоссияБабиш, АндрейДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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