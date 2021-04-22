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Кризис на Украине

Глава ЛНР предложил Зеленскому встретиться на линии соприкосновения

"Если есть искреннее желание мира, место найдется", отметил Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в любой точке на линии соприкосновения в Донбассе. Об он заявил в четверг в обращении, текст которого приводит агентство Луганскинформцентр.

"Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье "красной", и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого... Если есть искреннее желание мира, место найдется! Говорить о мире и спасении жизней наших людей я готов! А вы?" - обратился Пасечник к украинскому президенту.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что руководство Украины для решения проблем Донбасса должно в первую очередь общаться с представителями Донецкой и Луганской народных республик, а уже потом обсуждать эти вопросы с представителями третьих стран, в том числе России.

Зеленский во вторник в своем видеообращении предложил Путину встретиться "в любой точке" Донбасса. Украинский президент также отметил, что разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

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