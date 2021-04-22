В ООН заявили, что факт геноцида армян должна определять судебная инстанция

ООН, 22 апреля. /ТАСС/. ООН исходит из того, что факт геноцида должен быть установлен соответствующей судебной инстанцией. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя планы США официально признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века.

"Факт геноцида должен определять соответствующая судебная инстанция, если говорить о позиции ООН", - сказал он.

Дюжаррик указал, что не будет комментировать и оценивать сами события в Османской империи в начале XX века, поскольку они произошли до создания всемирной организации.

По информации газеты The Wall Street Journal, президент США Джо Байден объявит о решении США признать геноцид армян в субботу, 24 апреля, когда в Армении будут отмечать День памяти жертв геноцида армян. Источники издания подчеркивают, что окончательного решения пока не принято, и Байден может ограничиться формальным заявлением.