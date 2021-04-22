Премьер Чехии информировал ЕС о последних событиях по инциденту в Врбетице

БРЮССЕЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш проинформировал главу Евросовета Шарля Мишеля о последних событиях вокруг инцидента 2014 года в Врбетице и получил подтверждение солидарности ЕС. Об этом заявил в четверг сам Мишель.

Что известно о высылке российских дипломатов из Чехии

"Премьер-министр Бабиш только что проинформировал меня о последних событиях, связанных с инцидентом в Врбетице. Я еще раз повторил, что ЕС полностью солидарен со всеми государствами-членами, подвергающимися российской деятельности, угрожающей безопасности и интересам ЕС", - написал он в Twitter.

17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Чешская сторона называла симметричный ответ Москвы - объявление персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии - "неадекватными мерами" и требовала их вернуть до 13:00 мск четверга.

Прага приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году. МИД РФ выражал чешской стороне решительный протест.