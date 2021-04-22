Премьер Чехии поблагодарил словацкого коллегу за высылку российских дипломатов

ПРАГА, 22 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поблагодарил своего словацкого коллегу Эдуарда Хегера за выражение солидарности этой республики с его страной по инциденту в Врбетице, что выразилось в объявленной в четверг Братиславой высылке трех российских дипломатов из Словакии. Об этом глава чешского кабмина написал в Twitter .

"Эдуард Хегер мне позвонил по телефону и сообщил, что Словакия в знак солидарности [с Чехией по инциденту в Врбетице] вышлет трех российских дипломатов. Большое спасибо! Мы очень ценим этот сильный жест и позицию Словакии", - отметил Бабиш.

Хегер ранее в четверг сообщил, что власти Словакии приняли решение объявить персонами нон грата трех российских дипломатов. "Словакия высылает трех российских дипломатов, - сказал он. - Они должны покинуть республику в течение ближайших семи дней".

Братислава таким образом отреагировала по просьбу Праги к государствам - членам НАТО и Евросоюза проявить солидарность с Чехией, которая ранее объявила ряд сотрудников посольства РФ в Праге персонами нон грата. Чехия приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году и, высылая российских дипломатов, называла их сотрудниками российской разведки. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами".