Президент Грузии призвала генсека НАТО активнее обеспечивать стабильность в Черном море

ТБИЛИСИ, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Грузии в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвала Североатлантический альянс активнее участвовать в усилиях по обеспечению стабильности в Черноморском регионе. Об этом в четверг сообщили в администрации грузинского лидера.

"Саломе Зурабишвили и Йенс Столтенберг обсудили важность безопасности Черного моря. Президент подчеркнула важность еще большей включенности НАТО для обеспечения стабильности в портах и регионе Черного моря", - сказано в сообщении.

В разговоре речь зашла и о предстоящем саммите НАТО, который должен состояться 14 июня в Брюсселе, а также была подчеркнута важность политики открытых дверей, добавили в администрации.

Столтенберг поздравил Зурабишвили с достижением политического соглашения между властью и грузинской оппозицией по выходу из политического кризиса, которое было подписано 19 апреля при посредничестве главы Еврокомиссии Шарля Мишеля. Стороны также обсудили вопрос вывода миротворцев из Афганистана.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, однако в то же время "важнейшей задачей" внешней политики страны новые власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".