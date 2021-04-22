ООН призвала Сирию и Израиль к сдержанности после ракетных обстрелов

ООН, 22 апреля. /ТАСС/. ООН обеспокоена сообщениями об обмене ракетными ударами между Израилем и Сирией и призывает избегать дальнейшей эскалации. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

"Мы знакомы с сообщениями о ракетных ударах по Израилю и Сирии, которые имели место ранее сегодня, - сказал он. - Мы обеспокоены этими событиями и призываем стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать любых рисков эскалации. Мы также напоминаем всем сторонам о необходимости соблюдать соглашение о разведении сил от 1974 года".

Ранее в четверг израильские военные сообщили, что "запуск ракеты "земля - воздух" был идентифицирован из Сирии", а также, что она "приземлилась в районе пустыне Негев". В ответ израильская армия "нанесла удар по батарее, откуда была выпущена ракета, а также по дополнительным батареям [с ракетами] "земля - воздух" в этом районе".