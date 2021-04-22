Турецкий журналист назвал послание Путина Федеральному собранию "манифестом нового мира"

АНКАРА, 22 апреля. /ТАСС/. Обозреватель проправительственной турецкой газеты Sabah Берджан Тутар назвал высказывания президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля "манифестом нового мира". Такое мнение он высказал в колонке на сайте газеты в четверг.

Журналист пишет, что "как ни посмотреть, но этот выпад Путина в адрес бандитского Запада носит характер манифеста нового мира". Ультиматум, высказанный российским лидером, по мнению Тутара, "выглядит столь же революционным, как и его выступление на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, когда он провозгласил конец однополярного миропорядка".

Кроме того, обозреватель назвал Путина "крепким орешком" и "кошмаром для президента США Джо Байдена".

В среду российский президент в своем послании Федеральному собранию заявил, что недружественные акции в отношении Москвы не прекращаются, некоторые страны превратили это в "новый вид спорта". Россия, по его словам, в каждом конкретном случае будет сама определять красную черту в отношениях, а организаторы любых провокаций против РФ пожалеют об этом так, "как давно уже ни о чем не жалели". Кроме того, Путин указал, что планы по организации государственных переворотов и убийству высших должностных лиц, как в случае с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, недопустимы, вне зависимости от отношения к политике белорусского лидера.