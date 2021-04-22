Более 300 конгрессменов США призвали не сокращать помощь Израилю по линии безопасности

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) и еще 326 конгрессменов от обеих партий направили в комитет по ассигнованиям нижней палаты письмо с призывом не сокращать финансирование содействия Израилю по линии безопасности. Соответствующее послание распространено в четверг пресс-службой Маккола.

"Конгресс привержен поддержанию качественного военного преимущества Израиля [в регионе] и его способности защищать себя перед лицом постоянных угроз. Наша помощь Израилю - это крайне важная статья расходов, направленная на продвижение интересов США в сфере национальной безопасности в данном регионе, - отмечается в тексте. - На протяжении десятилетий президенты от обеих партий понимали стратегическую важность предоставления Израилю содействия в области безопасности".

Законодатели предлагают оставить без изменений запрашиваемый на 2022 финансовый год (начнется 1 октября 2021 года) объем финансирования на $3,8 млрд, из которых $500 млн отводится на совместные программы в сфере ПРО.