США считают, что Путин изложил на климатическом саммите прогрессивные идеи

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что российский лидер Владимир Путин изложил на саммите по климату прогрессивные идеи, позволяющие работать сообща. Об этом заявил в четверг экс-госсекретарь, спецпосланник президента США по климату Джон Керри, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я слушал сегодня президента Путина. Я считаю, что он был довольно рационален. Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и сотрудничать друг с другом [по ним]. И он говорил об этой возможности", - отметил Керри.