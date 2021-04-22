{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Международный саммит по климату - 2021
Обновлено 

США считают, что Путин изложил на климатическом саммите прогрессивные идеи

По этим вопросам Вашингтон и Москва смогут сотрудничать, считает спецпосланник американского лидера по климату Джон Керри

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что российский лидер Владимир Путин изложил на саммите по климату прогрессивные идеи, позволяющие работать сообща. Об этом заявил в четверг экс-госсекретарь, спецпосланник президента США по климату Джон Керри, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я слушал сегодня президента Путина. Я считаю, что он был довольно рационален. Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и сотрудничать друг с другом [по ним]. И он говорил об этой возможности", - отметил Керри.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияКерри, ДжонМеждународный саммит по климату - 2021
США заявили, что оставляют за собой право введения новых санкций в отношении России
Читать полностью