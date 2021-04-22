Глава СЕНТКОМ заявил, что нет доказательств неких незримых атак на военных США в Сирии

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи в свете утверждений СМИ о неком воздействии "направленной энергии" на американские войска в Сирии, сообщил, что не видел каких-либо свидетельств подобных атак. С данным заявлением он выступил в четверг на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

Газета Politico ранее в этот же день выступила с утверждением со ссылкой на источники, что военные США в Сирии якобы могли подвергнуться воздействию "направленной энергии", при этом у нескольких проявились "симптомы гриппа". По версии издания, Пентагон уведомил об этом американских законодателей. Как утверждается в публикации, должностные лица якобы уточнили, что подозревают в причастности к этому Россию.

На слушаниях в четверг сенатор Ричард Блументал (демократ от штата Коннектикут) отметил, что СМИ выступали с утверждениями об "атаках на американских сотрудников, дипломатов, на ряд сотрудников разведки, возможно, даже на военных". Законодатель, в частности, напомнил о том, что Вашингтон ранее озвучивал версии о неком внешнем воздействии на американских дипломатов в Гаване, которое в СМИ называли "акустическими атаками". Блументал спросил Маккензи, может ли он подтвердить какие-то из этих утверждений.

"Я, конечно, могу говорить только о сфере ответственности СЕНТКОМ", - сказал генерал. Он добавил, что может предоставить "немного больше информации" на закрытых слушаниях. "Но я не нашел никаких свидетельств таких атак в Центральном командовании США", - добавил он. - Но я бы хотел еще немного поговорить об этом, я бы хотел сделать это на закрытой сессии [слушаний]".

В зону оперативной ответственности СЕНТКОМ входят прежде всего Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии.