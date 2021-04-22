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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии

Бабиш заявил, что Чехия поднимет на заседании Евросовета тему взрыва на складе боеприпасов

Власти Чехии утверждают, что к взрыву причастны российские спецслужбы

ПРАГА, 22 апреля. /ТАСС/. Чехия вынесет вопрос о взрыве на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году на ближайшее заседание Европейского совета. Об этом говорится в сообщении, которое разместил в четверг на своей странице в Twitter премьер-министр республики Андрей Бабиш после состоявшегося ранее разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Спасибо за сочувствие и солидарность! Мы договорились [с Мишелем], что тему Врбетице я представлю всем европейским государствам на предстоящем Европейском совете", - отметил он.

Власти Чехии утверждают, что к взрыву причастны российские спецслужбы.

Теги
ЧехияРоссияМишель, ШарльБабиш, АндрейДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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