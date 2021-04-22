Десятки людей пришли к церкви в Миннеаполисе на похороны Данте Райта

МИННЕАПОЛИС, 22 апреля. /ТАСС/. Митинг сторонников движения Black Lives Matter (BLM, "Жизни темнокожих имеют значение") состоялся у церкви в Миннеаполисе, где были организованы похороны темнокожего Данте Райта, застреленного женщиной-полицейским при задержании 11 апреля. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Хотя Райт жил в пригороде Миннеаполиса Бруклин-Сентер, церемония похорон проходила в самом городе, в пешей доступности от административного центра. Пришедшие к церкви люди несли цветы, у некоторых были в руках плакаты с портретами Райта и лозунгами, требующими обеспечить справедливость в отношении его гибели.

В самой церемонии приняли участие около 100 человек, не считая представителей прессы.

На прошлой неделе гибель Райта спровоцировала массовые беспорядки и столкновения с полицией в Бруклин-Сентер. Вынесение во вторник обвинительного приговора экс-полицейскому Дереку Шовину за убийство темнокожего Джорджа Флойда разрядило ситуацию, однако, по мнению некоторых сторонников движения BLM в городе, одно решение коллегии присяжных не достаточно, чтобы действительно изменить ситуацию с расовой дискриминацией в городе.