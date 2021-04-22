США заявили, что оставляют за собой право на новые санкции против России из-за Навального

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. США не исключают возможность принятия дальнейших антироссийских мер. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя ситуацию вокруг Алексея Навального.

"Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько дней назад телефонный разговор со своим коллегой [секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым], это [тема Навального] было частью обсуждений, причем в контексте не только последствий, но и нашего призыва обращаться с ним [Навальным] гуманно, - отметила Псаки. - Этот сигнал мы продолжаем ясно передавать".

По ее словам, иногда в дипломатии необходимо, чтобы разговоры проводились в частном порядке, а информация об их содержании оставалась конфиденциальной. "Это более конструктивный путь для <...> результата", - добавила пресс-секретарь.

"Мы оставляем за собой право объявления дальнейших санкций в будущем. Исполнительный указ президента дает нам полномочия [вводить ограничения] в отношении лиц и отдельных сфер. Но наша цель заключается в том, чтобы с Алексеем Навальным обращались гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу", - сказала она.

Отвечая на вопрос о возможности дальнейших односторонних ограничений в отношении газопровода "Северный поток - 2", Псаки пояснила, что ей пока нечего объявить на данный счет. "Мы по-прежнему считаем, что это плохая сделка. Мы продолжим говорить об этом, но не только напрямую, во взаимодействии с коллегами, включая европейцев", - сказала она.

Ситуация с Навальным

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Он отбывает наказание в колонии во Владимирской области.

5 апреля Навальный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРВИ, признаки которой у него выявили во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. По информации ведомства, исследования не подтвердили у Навального туберкулез и коронавирусную инфекцию. Консилиум врачей оценил состояние его здоровья как удовлетворительное. Тем не менее УФСИН по Владимирской области 19 апреля сообщил, что врачи приняли решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных.