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Кризис на Украине
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Госдеп: США будут следить за процессом завершения маневров России у границ с Украиной

В американском ведомстве также сообщили, что Вашингтон продолжит работу по оказанию помощи Киеву "в обеспечении безопасности"

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены следить за ситуацией у границ Украины после заявлений российской стороны о завершении маневров. Об этом сообщил в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы слышали о заявлении России, согласно которому она начнет вывод войск с украинской границы. Мы слышали слова. Я думаю, мы будем ждать действий. Соединенные Штаты продолжат следить за ситуацией. Мы будем делать это в тесном контакте с украинскими властями, а также с союзниками и партнерами", - сказал дипломат.

Он рассказал, что американская сторона "во время контактов с российским правительством ясно дала понять, что оно должно воздерживаться от действий, способных привести к эскалации напряженности, и немедленно прекратить всю свою агрессивную деятельность на территории Украины и рядом с ней, включая недавнее наращивание военной силы в оккупированном Крыму и на границе с Украиной, а также его намерение заблокировать определенные суда в акватории Черного моря".

"Мы, конечно, подтверждаем нашу поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, и, конечно, это распространяется на территориальные воды Украины. Итак, наш посыл: мы слышали заявление [о завершении маневров], мы будем внимательно следить за этим", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

В ожидании развития событий

Прайс отказался уточнить, был ли Вашингтон заранее поставлен в известность Москвой насчет ее намерения завершить маневры близ границы России с Украиной. "Вам надо говорить с российскими властями относительно их дальнейших планов или мотивов", - заявил дипломат, напомнив, что о содержании недавних контактов между Москвой и Вашингтоном на высшем и высоком уровне было объявлено публично.

Кроме того, Прайс, по сути, утверждал, что пока отвод дополнительных российских войск от границы с Украиной не начался. "Это пока объявление, насколько нам известно. Мы будем ждать дальнейшего развития событий, чтобы посмотреть, что в действительности предпринимают россияне", - сказал представитель Госдепартамента.

Помощь Украине

"Мы оказываем значительную поддержку нашему партнеру - Украине, начиная с 2014 года. Мы поддерживали Украину, и за эти годы мы выделили более $2 млрд в рамках оказания помощи в обеспечении безопасности. Безусловно, мы продолжим работу по оказанию помощи Украине в обеспечении безопасности, в которой она нуждается для защиты себя от российской агрессии, включая смертоносные оборонительные вооружения, на основе меняющейся оценки потребностей Киева", - добавил Прайс. Дипломат не стал прямо отвечать на вопрос, о каких системах идет речь. "Это то, что мы всегда тщательно изучаем и оцениваем", - отметил он.

На уточняющий вопрос дипломат заметил: "Я не собираюсь говорить ни о каких дополнительных шагах, которые мы можем предпринять".

Ранее в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Министр поставил задачу "Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск". Шойгу приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им.

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Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
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