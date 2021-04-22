Глава ДНР призвал Зеленского приехать в Донбасс для "честного разговора"

ДОНЕЦК, 22 апреля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины Владимира Зеленского прибыть в Донбасс для "честного и открытого разговора", а также посетить горячие точки. Об он заявил в четверг в видеообращении, опубликованном на сайте главы республики.

"Обращаюсь лично к украинскому президенту. Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами. Мы вместе с главой Луганской народной республики (ЛНР), Леонидом Ивановичем [Пасечником], готовы там вас лично встретить и предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования," - обратился Пушилин к украинскому президенту.

"Только на этот раз предлагаю вам не прятаться в кустах на второй линии обороны, а набраться смелости и доехать до самых горячих точек. До района поселков Старомихайловка, Опытное, Веселое, до Зайцево и Александровки. Приезжайте туда, посмотрите собственными глазами, что натворили ваши войска", - сказал Пушилин.

Глава ДНР также предложил Зеленскому провести онлайн-дебаты, если тот не готов приехать на линию соприкосновения. "Если вам все-таки не хватит отваги посетить линию соприкосновения лично, мы с Леонидом Ивановичем готовы и к дебатам с вами в формате онлайн, публичным дебатам. Чтобы все мировое сообщество имело возможность видеть и слышать, кто выдвигает реально мирные предложения, а кто просто создает хайп, а на самом деле совершенно не заинтересован в мирном урегулировании", - отметил Пушилин.

"В комплексе мер, который одобрен резолюцией Совета Безопасности, четко указано, что сторонами конфликта выступают Киев и Донбасс. Если вы продолжите искать других собеседников или призывать лидеров третьих стран к урегулированию конфликта, то мы это квалифицируем исключительно как выход из минского процесса", - сказал глава ДНР.

Ранее в четверг глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что готов встретиться с Зеленским в любой точке на линии соприкосновения в Донбассе.

Зеленский во вторник в своем видеообращении предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться "в любой точке" Донбасса. Украинский президент также отметил, что разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность. Путин во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что руководство Украины для решения проблем Донбасса должно в первую очередь общаться с представителями Донецкой и Луганской народных республик, а уже потом обсуждать эти вопросы с представителями третьих стран, в том числе России.