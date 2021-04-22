Двое сирийских военных погибли при атаке боевиков в Идлибе

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Два террориста уничтожены при атаке боевиков в Идлибе, погибли двое сирийских военнослужащих, еще один получил ранения. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, в южной части идлибской зоны деэскалации диверсионная группа боевиков совершила нападение на позиции правительственных сил Сирии в районе населенного пункта Руайха провинции Идлиб.

"В ходе отражения атаки было уничтожено не менее двух террористов. Также погибли двое сирийских военнослужащих, еще один получил ранения. Понеся потери, боевики отступили к населенному пункту Зигата", - сказал Карпов.

Он подчеркнул, что Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Ранее Карпов сообщил, что в преддверии выборов президента Сирии незаконные вооруженные формирования планируют теракты и нападения на государственные учреждения в крупных городах, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Подготовка террористов ведется в тренировочных лагерях боевиков на неподконтрольных сирийским властям территориях, в том числе в зоне Эт-Танф, которую контролируют Вооруженные силы США. По одной из таких баз для подготовки террористов под Пальмирой ВКС России 19 апреля нанесли авиаудар. Были уничтожены два укрытия, до 200 боевиков и около 500 кг боеприпасов.

Выборы главы государства пройдут в Сирии 26 мая. Предыдущие выборы президента Сирии состоялись в 2014 году.