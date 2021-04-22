Псаки: Байден не планирует звонить Путину по поводу ситуации на границе России и Украины

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Глава администрации США Джо Байден не планирует звонить президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсуждать ситуацию на российско-украинской границе. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, Вашингтон рассчитывает в случае необходимости обсуждать с Москвой ситуацию на границе России и Украины на высоком, но не высшем уровне.

"Никаких предсказаний относительно звонка президенту Путину у меня нет. Конечно, он принял участие в [организованном США многостороннем виртуальном] саммите [по климату] нынешним утром. И они [Путин и Байден] беседовали только на прошлой неделе (13 апреля). И помощник нашего президента по национальной безопасности [Джейк Салливан] беседовал со своим [российским] коллегой [секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым] ранее на этой неделе. Так что я ожидаю, что разговоры пока будут вестись на этом уровне", - отметила представитель американского лидера.

"Конечно, у президента [на днях уже] состоялся разговор <...> с президентом Путиным. <...> И мы изложили свою обеспокоенность в последние несколько недель относительно наращивания войск [России на границе с Украиной], того, что мы [американские власти] считали агрессией на границе, ясно подталкивали в координации с мировым сообществом к отводу войск, отказу от агрессии", - сказала Псаки.

"Мы [США], разумеется, хотим деэскалации напряженности. Не только в [российско-американских] отношениях, но и на границе [РФ и Украины]", - добавила она.