Госдеп не уточняет, может ли принять новые меры против дипломатов РФ в свете решений Чехии

"У нас была возможность провести обсуждения в Москве. Наше посольство приняло участие в обсуждении с властями в Москве. И мы ожидаем, что эти обсуждения продолжатся в предстоящие дни и, возможно, даже недели. Так что мы не будем опережать события и гадать, к чему могут привести эти обсуждения", - заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Его, в частности, просили пояснить, способно ли правительство США потребовать от России закрыть еще какие-либо консульства на американской территории.

"Мы продолжим обсуждения в Москве. Но, опять-таки, не думаю, что нам уместно забегать вперед", - подчеркнул Прайс.

Словакия ранее приняла решение объявить персонами нон грата трех российских дипломатов. Братислава таким образом отреагировала по просьбу Праги к государствам - членам НАТО и Евросоюза проявить солидарность с Чехией, которая ранее объявила ряд сотрудников посольства РФ персонами нон грата. Прага приписала Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году и, высылая российских дипломатов, назвала их сотрудниками российской разведки. МИД РФ выразил Чехии решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом.