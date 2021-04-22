Госдеп США заявил о поддержке Израиля после ракетных обстрелов

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают право Израиля на самооборону и осуждают любые действия, угрожающие его безопасности. Об этом заявил в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов, комментируя сообщения об обмене ракетными ударами между Израилем и Сирией.

"Мы поддерживаем право Израиля реализовывать его неотъемлемое право на самооборону. Мы осуждаем любые действия, которые угрожают Израилю и региональной безопасности в более широком смысле", - сказал Прайс.

Представителя Госдепартамента спросили также, может ли он подтвердить какую-либо роль Ирана в связи с обстрелами. "У меня нет подтверждения этого, которое я готов бы был озвучить сейчас", - ответил Прайс.

Ранее в четверг израильские военные сообщили, что "запуск ракеты "земля - воздух" был идентифицирован из Сирии", а также, что она "приземлилась в районе пустыни Негев". В ответ израильская армия нанесла удар по батарее, откуда была выпущена ракета, а также по дополнительным батареям с ракетами "земля - воздух" в этом районе.