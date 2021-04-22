Генпрокурор Украины заявила, что видит перспективу уголовного преследования Медведчука

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в четверг заявила, что видит перспективы привлечения к уголовной ответственности депутата Верховной рады, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Однако не стала уточнять, по какой статье идет расследование дела против политика.

"Можем ли [привлечь Медведчука к ответственности]? Да, можем. Вижу ли я перспективу? Да, вижу. Работают ли правоохранительные органы? Да, работают. Следствие продолжается, и оно идет слаженно и системно. Когда мы выйдем на процессуальный документ, подписанный генпрокурором Венедиктовой? Дату я вам назвать не могу", - ответила она журналистам украинского телеканала "1+1" о возможности привлечь Медведчука за якобы имевшую место контрабанду нефтепродуктов.

В начале февраля этого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, которых обвинили в финансировании терроризма.

Кроме того, СНБО принял решение вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод компании "Прикарпатзападтранс", который является частью нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" и предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины, а также для его транзита топлива в Европу. По данным украинских СМИ, он находится в собственности у гражданина Белоруссии Николая Воробья и гражданин ФРГ Анатолия Шефера, которого связывают с "окружением Медведчука". Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля заявил, что в 2017-2019 годах было уничтожено около 14 км этого магистрали и поставил задачу найти виновных в демонтаже. Медведчук в свою очередь заявлял, что ни он, ни члены его семьи не имеют отношения к трубопроводу, попавшему под санкции.

В настоящий момент трубопровод перешел под контроль принадлежащей "Нафтогазу" компании "Укртранснафта".