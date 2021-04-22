В МАГАТЭ сообщили, что Иран сократил число центрифуг в Натанзе для обогащения урана до 60%

ТАСС, 22 апреля. Иран сократил количество центрифуг на наземном объекте в Натанзе для обогащения урана до 60%. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в распоряжении доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"21 апреля 2021 года агентство подтвердило, что Иран изменил порядок, при котором он производит обогащенный гексафорид урана (UF6) с содержанием U-235 до 60% на исследовательском объекте по обогащению топлива", - цитирует Reuters доклад МАГАТЭ.

Отмечается, что в настоящее время Иран использует один каскад центрифуг типа IR-6 вместо двух.

Ранее Иран начал обогащать уран до уровня 60% на предприятии в Натанзе. Руководство республики заявило, что такое решение - ответ на диверсию Израиля на этом объекте, совершенную 11 апреля. Президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул, что обогащение будет осуществляться в мирных целях и под надзором МАГАТЭ.