США заявили, что не получили официальную ноту о запрете найма в РФ персонала в дипмиссии

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не получили пока официального уведомления Москвы о запрете найма персонала в России для американских дипломатических миссий, но знают о его введении и сожалеют по данному поводу. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"<...> Мы не получили официального уведомления, касающегося нанятых на месте сотрудников. Однако мы слышали объявление [Москвы на этот счет]. И мы продолжаем считать его достаточно печальным", - сказал он.

Как напомнил официальный представитель внешнеполитического ведомства, "правительство России публично объявило" о своем решении "относительно нанятого на месте персонала" американских дипломатических миссий. "Это объявление, как мы говорили, вызывает сожаление. Шаги, призванные запретить использование нанятых на месте сотрудников, повлияют на наш персонал <...>", - отметил он. По словам Прайса, речь идет о "ключевых представителях" персонала США, работа которых имеет большую важность для обеспечения деятельности дипмиссий за рубежом. "Нанятые на месте сотрудники - это ключевой компонент [обеспечения] операций нашего посольства", - признал он.

Представитель Госдепартамента также утверждал, что Вашингтон стремится к налаживанию стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. "<...> Мы знаем, что только благодаря продолжению взаимодействия и дипломатической работы сможем стремиться иметь эти предсказуемые и стабильные отношения с Москвой, которые хотим иметь", - заявил он.

Кроме того, Прайс подтвердил, что власти России в официальном порядке проинформировали вашингтонскую администрацию о решении выдворить 10 сотрудников американских дипломатических представительств. "Это правда, что у нас состоялись обсуждения с правительством России и оно передало элементы своего ответа [на недавние антироссийские решения администрации США]. Мы получили официальное дипломатическое уведомление, как я упоминал вчера [в среду], в котором перечисляются имена [американских] дипломатов, которых российское правительство объявило персонами нон грата", - сообщил он.