Пентагон заявил, что Иран достиг успехов в разработке баллистических ракет и беспилотников

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Ирана за последние пять-семь лет достигли значительных успехов в программе разработки баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, что вызывает обеспокоенность. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов в Пентагоне глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток.

"Начну с баллистических ракет, потому что именно в них я вижу наибольшую иранскую угрозу. Эта [ракетная] угроза меня беспокоит больше всего. За последние пять-семь лет Иран добился значительных, качественных улучшений своих баллистических ракет, в то время как их количество также увеличились. Сейчас цифры зависят от того, как вы решили считать вооружения, но это немногим меньше чем 3 тыс. [ракет] различного радиуса действия. Тем не менее, их точность стала намного выше, чем раньше, что меня очень беспокоит", - подчеркнул генерал.

Тегеран, продолжил он, "начал вкладывать значительные средства в крылатые ракеты для поражения наземных целей и в свою программу беспилотных летательных аппаратов". "Их программа разработки беспилотных летательных аппаратов также достигла значительных успехов. Все это их относительно новые разработки. Я говорю о последних пяти годах или около того. Иногда требуется время, чтобы это стало известно нам, нашим аналитикам. Меня это [новые иранские разработки] очень беспокоит", - указал глава СЕНТКОМ.

"Что касается иранской ядерной программы, то я бы просто отметил, что до сих пор они не сделали ничего необратимого, и я думаю, что это просто важно помнить", - отметил генерал.