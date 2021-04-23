Пентагон не считает, что США могут быть втянуты в войну между Израилем и Ираном

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Ситуация в отношениях Израиля и Ирана в настоящий момент не свидетельствует о возможности ее перерастания в вооруженный конфликт, и в Вашингтоне не считают, что США могут быть втянуты в него, даже если такое произойдет. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

"Я не считаю, что существует возможность того, что мы будем втянуты в войну", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Вызывает большое беспокойство, когда удары наносятся, мы выражаем беспокойство, когда это случается", - отметил Маккензи. "Однако я бы не сказал, что мы стоим на пороге конфликта, и Соединенные Штаты не должны автоматически выступить на чьей-либо стороне, если конфликт начнется, то есть в конечном счете нет автоматического требования для нас, чтобы мы вступили в войну. Так что я уверен в том, что мы сможем сохранять дистанцию и действовать в соответствии с нашими интересами в этом отношении", - добавил генерал.

Ему также был задан вопрос о том, извещает ли Израиль США о каких-либо своих планах нанесения тех или иных ударов. "Это вопрос проведения операций, который я сегодня здесь не могу обсуждать", - ответил Маккензи.

Ранее катарская телестанция Al Jazeera, которая ссылается на мнение ряда израильских экспертов, выдвинула версию, что упавшая в четверг в районе селения Абу-Кринат в 30 км от израильского ядерного реактора в Димоне ракета могла быть запущена Ираном с сирийской территории. Один из экспертов предположил, что запуск ракеты был произведен в ответ на диверсию на ядерном объекте в Натанзе 11 апреля. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее открыто обвинил Израиль в причастности к взрыву, приведшему к аварии на объекте в Натанзе.

При этом сам Маккензи, выступая ранее на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, выразил мнение, что это не было преднамеренной атакой израильской территории. По его данным, ракета была выпущена системами ПВО Сирии, которые "реагировали на атаки Израиля".

Падение ракеты

Представитель Армии обороны Израиля сообщил в четверг, что запущенная из Сирии ракета "земля - воздух" упала на юге Израиля в пустыне Негев неподалеку от ядерного реактора в Димоне и не нанесла никакого ущерба. Он, однако, предполагает, что это могла быть ракета "земля - земля", поскольку она преодолела расстояние почти в 400 км от сирийской границы до окрестностей Димона.

Со стороны Тегерана и воюющей в Сирии шиитской милиции "Хезболлах" никаких комментариев по поводу падения ракеты на израильской территории пока не поступало.

Обстрелы на границе

Ранее агентство SANA передало, что системы ПВО Сирии отразили ракетные удары, наносившиеся Израилем со стороны оккупированных Голанских высот по ряду военных объектов под Дамаском. По словам его военного источника, "в результате агрессивного нападения Израиля получили ранения четверо солдат, нанесен также материальный урон".

Телеканал Al Hadath, вещающий из Дубая, в свою очередь сообщил, что израильские ВВС нанесли удар по военному аэродрому в Думейре, в 40 км к северо-востоку от столицы, рядом с которым расположены позиции и лагеря проиранских вооруженных формирований, воюющих на стороне сирийской армии. По его данным, во время атаки погиб офицер сирийской армии.

Предыдущая израильская атака на Дамаск и его окрестности была предпринята 8 апреля, тогда сведений о пострадавших не поступало.