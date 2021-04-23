Израиль и Бахрейн договорились о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апреля. /ТАСС/. Израиль и Бахрейн договорились о взаимном признании паспортов вакцинации, а также сертификатов о прививках от коронавируса. Об этом сообщил в четверг в Twitter министр иностранных дел еврейского государства Габи Ашкенази.

"Я хочу поблагодарить моего друга министра иностранных дел Бахрейна Абдель Латифа бен Рашеда аз-Заяни за его инициативу, которая привела к достижению исторического соглашения между Израилем и Бахрейном о взаимном признании "зеленых паспортов" и сертификатов вакцинации от коронавируса", - написал Ашкенази. "Это приведет к росту туристического потока и развитию экономик обеих стран, а также будет способствовать общей борьбе с коронавирусом", - добавил министр.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. До этого у еврейского государства из арабских стран были установлены дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

20 декабря прошлого года в Израиле началась вакцинация населения препаратом Pfizer. По данным Минздрава еврейского государства, к настоящему времени первая доза вакцины введена 5,37 млн израильтян, вторую получили 4,99 млн из них, что составляет порядка 55% от общей численности населения страны в 9,3 млн человек.