США пока не планируют сокращать численность своих войск в Ираке

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Американские военные пока не получали указаний о сокращении своего присутствия в Ираке. Об этом заявил в четверг на брифинге в Пентагоне глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

"Я говорил об этом [сокращении присутствия] с главой Пентагона много раз. В данный момент процесс продолжается, хорошо прошел стратегический диалог с правительством Ирака несколько недель назад, - сказал он. - Сейчас нет планов сокращения присутствия в Ираке".

"Я не могу говорить касательно будущего. Но любой будущий уровень присутствия войск в Ираке - это вопрос переговоров между США и Ираком", - добавил генерал. Он утверждал, что иракское правительство заинтересовано в присутствии американского контингента. "У них была возможность в прошлом году сказать, чтобы мы ушли, но они не сделали этого", - отметил Маккензи.

Он считает, что Ирак нуждается в войсках США для продолжения борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). "Миссия НАТО в Ираке расширяется. Мы не располагаем какими-либо указаниями о сокращении уровня [присутствия в этой стране]", - сообщил генерал.

Ранее в апреле премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что повышение уровня боеготовности национальных армии и сил безопасности, а также успехи в борьбе с террористами позволяют вывести до 60% иностранного воинского контингента. В середине марта иракский президент Бархам Салех уточнил, что численность американских войск в стране не превышает 2,5 тыс. человек. 5 января парламент арабской республики принял резолюцию с требованием полного вывода с ее территории всех иностранных сил.