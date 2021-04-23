Пентагон подтвердил отправку Турции уведомления об исключении из программы F-35

Она пояснила, что данное решение связано с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. "Наша позиция не изменилась. С-400 несовместимы с F-35, и Турция была отстранена от программы. Мы продолжаем продвигаться вперед в процессе официального исключения Турции из партнерства по [разработке] F-35, как было объявлено в июле 2019 года", - отметила она.

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны США подтверждает, что Анкаре было отправлено официальное уведомление об исключении из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщила в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель Пентагона Джессика Максвелл.

Максвелл не стала отвечать на вопрос, почему американская сторона официально уведомила Турцию только сейчас, если решение было принято еще в 2019 году. Представитель Минобороны также оставила без ответа и вопрос о возможности возвращения Турции назад в эту программу.

Об официальном уведомлении Анкары в четверг сообщило Анатолийское агентство. Оно отмечает, что Вашингтон подписал меморандум по производству истребителей с семью другими партнерами по проекту строительства F-35: Австралией, Великобританией, Данией, Италией, Канадой, Нидерландами и Норвегией.

Ухудшение отношений

Американо-турецкие отношения достигли низшей точки за последние полвека, считает американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер. "США исключили Турцию из меморандума о взаимопонимании по F-35. [Президент США Джо] Байден до сих пор не позвонил [турецкому лидеру Тайипу] Эрдогану. Добавьте [к этому] субботнее признание геноцида в Армении. Отношения между США и Турцией в настоящее время находятся на худшем уровне с 1974 года, когда разразился кипрский кризис", - написал эксперт в Twitter.

По информации газеты The Wall Street Journal, Байден объявит о решении США признать геноцид армян в субботу, 24 апреля, когда в Армении будут отмечать День памяти жертв геноцида армян. Источники издания подчеркивают, что окончательное решение пока не принято, и Байден может ограничиться формальным заявлением.

В ночь с 20 на 21 июля 1974 года Турция высадила на Кипре свои войска. Вторжение произошло в ответ на государственный переворот, совершенный на Кипре 15 июля при поддержке правившей в Греции военной хунты с целью дальнейшего присоединения Кипра к Греции. Войска Турции установили контроль над около 37% территории Кипра. После окончания военных действий турецкие войска остались на острове (сегодня их численность - примерно 30 тыс. человек). 13 февраля 1975 года руководство турецкой общины провозгласило в одностороннем порядке так называемое Турецкое Федеративное Государство Кипр, а 15 ноября 1983 года - Турецкую Республику Северного Кипра, которая до сих пор признано только Турцией.

О покупке С-400

11 января представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл заявлял, что производство в Турции комплектующих к истребителю пятого поколения F-35 будет и дальше сворачиваться в течение 2021 и 2022 годов, поскольку членство страны в программе создания этих самолетов до сих пор приостановлено из-за покупки С-400.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре этих систем в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозил Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешил делать эти шаги, поскольку опасался дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.