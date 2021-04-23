В США прошло прощание с Данте Райтом

МИННЕАПОЛИС /штат Миннесота/, 23 апреля. /ТАСС/. Похороны темнокожего Данте Райта, застреленного полицейской Ким Поттер при задержании 11 апреля, прошли в четверг в Миннеаполисе (штат Миннесота) с участием звезд, политиков и выдающихся общественных деятелей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В торжественной церемонии в Силомской церкви Миннеаполиса приняли участие около 100 человек - для сравнения даже на вручение премии "Оскар" в это воскресенье планируется допустить не более 170 гостей. Среди них был один из ведущих борцов за права темнокожих в США проповедник Эл Шарптон, губернатор Миннесоты Тим Уолз, сенатор от штата Эми Клобушар.

Шарптон, ранее подвергшийся нападкам со стороны критиков за то, что прилетел в Миннесоту на частном самолете, произнес речь, в которой подчеркнул, что без справедливости не будет и мира на улицах американских городов. По его призыву собравшиеся стали скандировать: "Жизнь Данте Райта имеет значение". Клобушар заявила, что "настоящего правосудия не свершится, пока темнокожие американцы будут гибнуть от рук полицейских в два раза чаще остальных".

На похоронах также присутствовал обладатель Grammy Кейон Хэрролд.

Обстановка в Миннеаполисе

Прощание прошло в спокойной обстановке. Когда гроб с телом Райта вынесли из церкви и погрузили на катафалк, чтобы доставить на кладбище Лэйквуд, его сопровождали десятки людей, перекрыв дорогу. Полиция частично перекрыла движение по прилегающей улице для проезда колонны. Помимо полицейских и церемонию прощания в церкви, и кортеж охраняли несколько вооруженных людей в черном и бронежилетах без опознавательных знаков.

Полицейские в Бруклин-Сентере (штат Миннесота) остановили автомобиль 20-летнего Райта из-за нарушения правил дорожного движения. При попытке задержания Райт сел обратно в машину и попытался скрыться, после чего Поттер выстрелила в него. Автомобиль Райта проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте. Поттер грозит до 10 лет тюрьмы за причинение смерти по неосторожности.

Райт после смерти стал еще одним символом страданий темнокожих от действий полицейских, но относящиеся критически к движению Black Lives Matter (BLM, "Жизни темнокожих имеют значение") американцы отмечают, что в ситуации с его задержанием не все так однозначно, как утверждают правозащитники. У Райта были проблемы с законом - его разыскивала полиция, по одной версии, за неоплаченные штрафы, по другой - за незаконное хранение оружия. Возможно, именно страх того, что Райт мог попытаться достать из машины пистолет, заставил Поттер запаниковать и использовать свое табельное оружие вместо электрошокера, как она, по собственному признанию, намеревалась.

Хотя во время прощания раздавались призывы обеспечить справедливость в деле Райта и других темнокожих американцев, в Миннеаполисе пока сохраняется спокойная обстановка. Однако многие улицы в центре закрыты для движения под предлогом дорожных работ. Витрины заколочены деревянными щитами. В городе остается Национальная гвардия.