Аравийская коалиция заявила о перехвате двух заминированных беспилотников хуситов

ТАСС, 23 апреля. Расчеты противовоздушной обороны аравийской коалиции под предводительством Саудовской Аравии перехватили и уничтожили два заминированных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

В сообщении говорится, что начиненные взрывчаткой БПЛА были запущены с йеменской территории в направлении города Хамис-Мушайт на юго-западе в Саудовской Аравии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.