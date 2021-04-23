Bloomberg: Гуайдо хочет разморозить $150 млн в США для закупки вакцин от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо рассчитывает разморозить $152 млн на счетах в США для приобретения вакцин от коронавируса через международный механизм COVAX, действующий под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Оно ознакомилось с одобренным Национальной ассамблеей (однопалатным парламентом) докладом по бюджету страны, где прописан соответствующий шаг. Так, на закупку вакцин через COVAX или при помощи других организаций Гуайдо планирует выделить около $100 млн. Еще примерно 23 млн будут направлены на "защиту демократии", а порядка 2,3 млн - на прочие расходы.

Bloomberg отмечает, что если деньги будут разморожены, это станет наиболее крупным единовременным списанием венесуэльской оппозицией государственных средств с зарубежных счетов. В случае реализации таких планов на замороженных счетах Каракаса в США останется около $97 млн. Агентство напоминает, что Гуайдо имеет право списывать деньги, поскольку американская сторона признает его в качестве временного главы государства.

В январе текущего года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти республики просили США, Великобританию и страны Евросоюза разморозить государственные средства для покупки вакцин от коронавируса, но получили отказ. 18 апреля он сообщил, что венесуэльское правительство на текущей неделе переведет оставшиеся $56 млн для получения препаратов через COVAX. По словам Мадуро, оплата стала возможна благодаря тому, что центробанку страны "удалось высвободить часть заблокированных средств".

10 апреля исполнительный вице-президент Дельси Родригес проинформировала, что Боливарианская Республика уже заплатила 64 млн в соответствии с соглашением с COVAX. Всего Венесуэла должна внести $120 млн для получения 11 млн доз вакцин.

COVAX поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов финансируют приобретение препаратов для менее богатых государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин. К COVAX уже присоединились 190 стран и экономик.