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На Кубе объявили траур в связи со смертью президента Чада

Траур будет действовать 23 апреля с 06:00 до 12:00 по местному времени

ГАВАНА, 23 апреля. /ТАСС/. Руководство Кубы приняло решение объявить траур в связи со смертью президента Чада Идрисса Деби Итно. Об этом в четверг сообщает газета Granma.

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Официальный траур будет действовать 23 апреля с 06:00 до 12:00 по местному времени (с 13:00 до 19:00 мск). "Наш народ с глубоким сожалением узнал о смерти президента Республики Чад Идрисса Деби Итно, который поддерживал дружественные и уважительные отношения с Кубой", - приводит издание выдержки из указа президента республики Мигеля Диас-Канеля.

Во вторник через несколько часов после утверждения возглавляющего Чад с 1990 года 68-летнего маршала Деби Итно президентом страны в шестой раз армия сообщила, что глава государства умер от полученных в бою с повстанцами ран. Деби Итно лично руководил 17 апреля операцией против колонны "Фронта за перемены и согласие в Чаде" (FACT) к северу от столицы страны Нджамены.

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