Посол США в России прибыл в Вашингтон

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Американский посол в России Джон Салливан прибыл в четверг из Москвы в Вашингтон после рекомендаций российской стороны отправиться в США на консультации и заявил, что с нетерпением ждет встречи с коллегами из администрации.

"Этим утром в Москве была прекрасная погода, абсолютно великолепная. Я рад вернуться, я с нетерпением жду того, чтобы повидаться с моей семьей и встретиться с моими коллегами в администрации", - сказал он журналистам в международном аэропорту имени Даллеса.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что российское дипведомство рассчитывает, что Салливан на консультациях в Вашингтоне поможет выработать позицию, позволяющую не заводить отношения двух стран в тупик.

Посол в четверг вылетел из аэропорта Шереметьево рейсом Москва - Лондон, после смены самолета в столице Великобритании он направился в Вашингтон. Во вторник он заявил, что направляется в американскую столицу для консультаций и вернется в Москву в ближайшие недели, до встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью Байдена, в котором тот заявил, что Москва должна будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также позволил себе резкие высказывания в адрес Путина. После этого посол РФ в США Анатолий Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта.

15 апреля президент США подписал указ о санкциях в отношении России. 16 апреля РФ объявила об ответных мерах.