Бжания заявил, что Абхазия не будет усложнять правила въезда в республику

СУХУМ, 23 апреля. /ТАСС/. Абхазия ожидает в этом году большое количество туристов из РФ и не намерена изменять или усложнять условия въезда в республику. Об этом сообщил президент Абхазии Аслан Бжания в интервью ТАСС.

Госграница Абхазии с РФ по реке Псоу после четырехмесячного карантина в 2020 году была открыта 1 августа, граждане Абхазии и РФ, а также жители ДНР и ЛНР могут пересекать ее беспрепятственно.

"Есть правила, которые работали и в прошлом году, мы не собираемся их менять или усложнять. Сейчас многое зависит от тех решений, которые будут принимать российские власти. Мы будем, скажем так, максимально лояльны", - сказал президент.

Бжания отметил, что в этом году Абхазия ждет большой поток туристов, и "все будет значительно лучше, чем в прошлом году, в том числе и отношение к туристам". По его словам, серьезно к туристическому сезону готовятся правоохранительные органы республики, чтобы обеспечить "максимально комфортные условия".

Кроме того, как отметил президент, учреждения, которые занимаются приемом и размещением туристов, обеспечены необходимыми средствами, "чтобы минимизировать последствия, если выявится больной". "Значимость проблемы предельно для всех ясна. Если какое-то количество времени назад люди отмахивались, в эту историю не верили, то сейчас все понимают. И можно сказать о том, что у нас уже выработался иммунитет, в том числе и психологический, по отношению к этой проблеме", - сказал Бжания.

В 2020 году туристический сезон начался на три месяца позже обычного, с 1 августа, и до конца октября в республике на экскурсиях и отдыхе побывали 600 тыс. человек, в 2019 году - около 1 млн. Туристический сезон обычно длится с мая по конец октября, поскольку в республике в основном развит пляжный туризм.