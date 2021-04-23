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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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В Праге заявили, что число сотрудников генконсульств Чехии в России не изменится

Чехия и РФ будут располагать 32 сотрудниками в посольствах в Москве и Праге, указал глава МИД республики Якуб Кулганек

ПРАГА, 23 апреля. /ТАСС/. Количество сотрудников генеральных консульств России в Чехии и Чехии в РФ не изменится на фоне происходящего между странами дипломатического конфликта. Об этом заявил назначенный в среду министром иностранных дел республики Якуб Кулганек в пятницу в интервью газете "Blesk".

"Пока это (взаимные меры по уравниванию численности штата посольств в Москве и Праге - прим. ТАСС) не касается данных ведомств. И Россия пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России. В этом случае не будет меняться численность [сотрудников генеральных консульств РФ и Чехии]", - отметил Кулганек.

Чехия и РФ будут располагать 32 сотрудниками в посольствах в Москве и Праге - по семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников, указал глава МИД. "Должно быть [в посольствах Чехии и РФ] по семь дипломатов и по 25 административно-технических сотрудников", - сказал Кулганек.

Теги
ЧехияРоссияДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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