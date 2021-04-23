В офисе Зеленского заверили, что президент Украины ответит на приглашение посетить Москву

КИЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обязательно отреагирует на приглашение российского лидера Владимира Путина обсудить двусторонние отношения в Москве. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Реакция главы государства обязательно будет", - отметила она в комментарии агентству "Укринформ".

В четверг на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин, говоря о предложении Зеленского провести встречу в Донбассе, заметил, что "если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР". Именно с этого нужно начинать урегулирование проблемы вокруг Донбасса, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, "если речь идет о развитии двусторонних отношений".