В ДНР сообщили, что украинская армия применила тяжелую артиллерию для обстрела Горловки

ДОНЕЦК, 23 апреля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков обстреляли из артиллерийских орудий и минометов окрестности Горловки. Об этом в пятницу сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 7:15 армия Киева нанесла удар по району поселка шахты 6/7 на северо-западе Горловки, выпущено шесть артиллерийских снарядов калибра 152 мм, 21 мина калибра 120 мм. Спустя полчаса по окрестностям поселка шахты им. Гагарина на западе выпущено еще 6 мин калибром 82 и 120 мм", - приводит сообщение представительства ДНР "Донецкое агентство новостей".

По данным представительства, киевские силовики в пятницу утром также обстреляли из крупнокалиберных минометов поселок Озеряновка на юго-западе Горловки. При этом украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы ДНР об установлении режима тишины путем задействования координационного механизма, добавили в представительстве ДНР в СЦКК.

Ситуация в ЛНР

Подразделения украинских силовиков три раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщило в пятницу представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За истекшие сутки 22 апреля 2021 года со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ЛНР.

Под огнем киевских силовиков оказались поселки Золотое-5, Молодежное и село Лозовое. Для обстрелов украинская армия применяла минометы калибра 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.