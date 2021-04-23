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Адвокаты Януковича на Украине сообщили об их уголовном преследовании

В отношении защитников экс-президента страны готовят обвинения по статье о госизмене, сообщили в объединении "Авер лекс"

КИЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины начала уголовное преследование нескольких адвокатов объединения "Авер лекс", которые представляют интересы экс-президента страны Виктора Януковича. В отношении его защитников готовят обвинения по статье о государственной измене, сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в объединении.

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"Адвокатам адвокатского объединения "Авер лекс" стало известно, что с целью осуществления незаконного давления на работников объединения Службой безопасности Украины начато преследование нескольких адвокатов объединения, среди которых, в частности, один из его ведущих адвокатов Виталий Сердюк, являющийся защитником Виктора Януковича в разных резонансных делах, в том числе о насильственной антиконституционной смене власти на Украине в 2014 году, о потере Крыма, о трагических событиях на "майдане", - проинформировали в объединении.

Уточняется, что в отношении адвокатов идет подготовка обвинения в государственной измене и других тяжких преступлениях.

Теги
Янукович, Виктор ФедоровичУкраинаКрым
Кризис на Украине
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