СМИ: в Иерусалиме более 100 палестинцев ранены в столкновениях с израильской полицией

ТАСС, 23 апреля. По меньшей мере 105 палестинцев получили ранения в результате столкновений с полицией Израиля в Восточном Иерусалиме в ночь на пятницу. Об этом сообщила палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца.

Как уточняется, израильская полиция применила шумовые гранаты и водометы для разгона группы палестинцев, которые собрались у Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима после совершения таравих-намаза (молитвы, которая совершается в священный для мусульман месяц рамадан после обязательной ночной молитвы).

Израильские силовики перекрывают ворота Баб Хута ("Врата прощения") - один из основных путей, который ведет к мечети Аль-Акса, уточняет радиостанция.

По данным Agence France-Presse, не менее 20 палестинцев были госпитализированы, а 44 человека задержаны израильскими полицейскими.

Ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением рамадана, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и продлится в течение 30 дней.