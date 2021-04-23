Истребители ВМС США сопроводили Ту-142 на отдельных участках полета над Тихим океаном

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Палубные истребители F/A-18 ВМС США сопроводили два российских Ту-142 на отдельных участках десятичасового полета над Тихим океаном. Об этом сообщили в пятницу журналистам в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.

По данным флота, пара дальних противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый десятичасовой полет над акваторией Тихого океана. "На отдельных участках полета российские самолеты сопровождали палубные истребители F-18 ВМС США", - сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что полет Ту-142 "выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства".

По данным флота, за это время экипажи российских противолодочных самолетов преодолели около 8 тыс. км. "Летчики отработали задачи полета над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия радиолокационного контроля, а также вопросы летной подготовки в дальней морской зоне", - отметили в пресс-службе.