Власти Австралии направят $77,5 млн на защиту и оздоровление океанов

СИДНЕЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Правительство Австралии направит $77,5 млн на защиту и восстановление морских и прибрежных экосистем. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

"Правительство инвестирует 100 млн австралийских долларов ($77,5 млн) в программы управления морскими [экосистемами] и прибрежной средой, что позволит внести дополнительный вклад в выполнение глобальной задачи по сокращению выбросов. Средства инвестиционного пакета будут направлены на поддержку австралийских морских парков, расширение охраняемых природных зон, а также на защиту морской флоры и фауны", - указал Моррисон в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Премьер-министр также отметил, что сегодня отрасли, связанные с океанами, омывающими континент, поддерживают порядка 400 тыс. рабочих мест и, согласно прогнозам государственного казначейства, в ближайшее десятилетие будут приносить национальной экономике не менее 100 млрд австралийских долларов ($77,5 млрд) ежегодно. "Океаны имеют решающее значение для повседневной жизни миллионов австралийцев, около 85% нашего населения живет в пределах 50 км от побережья. Эти инвестиции не только являются важным вкладом в экономику, но и станут частью национальных и международных усилий по оздоровлению океанов и борьбе с изменением климата", - сказал Моррисон.