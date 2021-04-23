Вучич заявил, что исполнение Приштиной Брюссельских соглашений откроет путь к переговорам

БЕЛГРАД, 23 апреля. /ТАСС/. Приштина должна выполнить единственное обязательство в рамках Брюссельских соглашений - создать Сообщество сербских муниципалитетов Косова, чтобы возобновить переговоры с Белградом. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом.

"Для нас диалог с Приштиной - серьезные переговоры, в которых необходимо прийти к серьезным результатам ответственным образом. Для нас то, что мы подписали 23 апреля 2013 года, Брюссельские соглашения, - нечто, что должно уважаться. Сербия будет на этом настаивать. Если мы смогли выполнить все свои обязательства, то и Приштина должна будет выполнить одно-единственное обязательство. Верю, что это откроет двери для дальнейших переговоров о достижении возможного компромисса между двумя нашими сторонами", - сказал сербский лидер.

В свою очередь, глава МИД Германии заявил, что сейчас подходящий момент для продолжения диалога Белграда и Приштины и достижения результатов. "Сейчас важно, и это я сказал и в Приштине, и в Белграде, чтобы диалог велся не ради диалога, важно сейчас достичь результатов. Мы готовы участвовать в этом и внести свой вклад", - отметил Маас.

Согласно Брюссельским соглашениям о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, заключенным 19 апреля 2013 года, в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары только начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.

Ранее на тот момент лидер непризнанного Косова Хашим Тачи заявил, что не позволит создать в самопровозглашенном образовании ССМ, предусмотренное Брюссельскими соглашениями. По его словам, условия изменились, он не может позволить этого взамен на упрощение визового режима с Евросоюзом. Тачи заявил, что создание ССМ приведет к появлению "второй Республики Сербской". В то же время, по его словам, Косово может объединиться с Албанией.