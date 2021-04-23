Украина проводит учения подразделений противовоздушной обороны на границе с Крымом

КИЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Учения подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят на одном из полигонов Херсонской области, граничащей с Крымом. Об этом в пятницу сообщило командование объединенных сил ВСУ.

"На одном из полигонов боевой подготовки Херсонской области во исполнение приказа командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева проходят учения подразделений противовоздушной обороны, которые несут боевую службу на границе с временно оккупированной территорией Автономной республики Крым", - говорится в сообщении в Facebook. Уточняется, что учения проходят "в условиях, максимально приближенных к боевым".

В командовании отметили, что в данных тактико-специальных тренировках участвуют боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов и расчеты зенитных установок. "Основное внимание уделяется инженерному оборудованию огневых позиций, их охране и обороне, а также быстрой смене позиций", - отметил Наев, слова которого приводит командование.

Наев добавил, что в ходе учений подразделения уже совершили марш в один из районов, осуществили развертывание комплексов, поиск и условное уничтожение воздушных целей. "Мероприятие имело целью усовершенствовать подготовку экипажей и расчетов, а также мастерство владения тактическими приемами ведения противовоздушной боя", - пояснил он.

Ранее, 14 апреля, о проведении масштабных многоэтапных антитеррористических учений в Херсонской области сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ). В ходе них, как сообщили тогда в ведомстве, особое внимание уделяется морской прибрежной зоне региона, а также границе с Крымом.