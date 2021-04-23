Бабиш считает, что Россия "уничтожила отношения" с Чехией

ПРАГА, 23 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил с утверждением, что Россия "уничтожила отношения" с его страной, которые ныне заморожены. Слова политика привело в пятницу сетевое издание denik.cz .

Что известно о высылке российских дипломатов из Чехии

"Москва уничтожила наши взаимные отношения, которые ныне находятся в замороженном состоянии. Чехия заинтересована в корректных отношениях с Россией [как между] двумя суверенными государствами", - утверждал премьер.

"То, что произошло, является скандальным. Россия имела возможность ситуацию исправить, но не использовала ее", - полагает Бабиш.

Бабиш ожидает по итогам предстоящего 7 мая заседания Евросовета жесткой реакции стран ЕС на инцидент со взрывами оружейных складов в чешской деревне Врбетице, к которому, согласно недавним утверждениям чешских властей, причастна Россия.

"Заседание Европейского совета состоится 7 мая. Там я обращусь к нашим партнерам, чтобы они проявили солидарность [с Чехией по инциденту во Врбетице]. Я уверен, что с их стороны последует ясная реакция", - сказал Бабиш.