В Белоруссии признали экстремистским Telegram-канал BYPOL

МИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Суд Железнодорожного района Гомеля признал Telegram-канал BYPOL экстремистским на территории Белоруссии. Об этом сообщило в пятницу МВД республики.

"Установлено, что в сообществе неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, публиковались клеветнические материалы о сотрудниках МВД для разжигания социальной вражды, а также распространяются экстремистские материалы, включенные в соответствующий республиканский список", - отмечается в сообщении Telegram-канала пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

По ее словам, "большая часть информации в канале направлена на подрыв авторитета действующей власти и ее представителей". В МВД предупредили, что теперь за репост информации из этого телеграм-канала предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

Оппозиционное объединение BYPOL было создано бывшими сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии после президентских выборов в республике. Оно занимается сбором информации о правонарушениях со стороны силовых структур.

Ранее Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии сообщило, что суды республики признали экстремистскими более 20 ресурсов в мессенджере Telegram. В октябре прошлого года решением суда Центрального района Минска информационный Telegram-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA были признаны экстремистскими. Этим решением впервые в Белоруссии был признан экстремистским ресурс мессенджера.