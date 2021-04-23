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Кризис на Украине
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В канцелярии Нетаньяху не стали комментировать заявления посла Украины по переговорам с РФ

Евгений Корнийчук ранее сообщил, что Украина предложила премьер-министру Израиля стать посредником на переговорах с Россией

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказалась в пятницу комментировать заявление посла Украины в еврейском государстве Евгения Корнийчука о предложении Киева главе израильского кабмина стать посредником на переговорах с Москвой.

"Мы не комментируем", - сказала представитель канцелярии и пресс-секретарь главы правительства еврейского государства Анна Йонатан-Леус в ответ на соответствующий запрос ТАСС. Корнийчук сообщил ранее в эфире израильского телеканала i24NEWS, что Украина предложила Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией.

В четверг на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент России Владимир Путин, говоря о предложении президента Украины Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе, заметил, что, "если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР". Именно с этого нужно начинать урегулирование проблемы вокруг Донбасса, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, "если речь идет о развитии двусторонних отношений". Зеленский во вторник в своем видеообращении предложил Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт.

В пятницу экс-президент Украины, нынешний глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук, комментируя предложение Путина, высказал свою точку зрения и заявил, что президент Зеленский ни в коем случае не поедет в Москву на переговоры с российским коллегой. По его мнению, местом переговоров в глобальном масштабе отношений между Украиной и Россией "может быть только нейтральная страна, <...> ни в коем случае это не может быть Россия, Беларусь". Кравчук уточнил, что такой страной, по его мнению, может стать Финляндия или Швейцария.

Теги
УкраинаРоссияИзраильКризис на УкраинеНетаньяху, Биньямин
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