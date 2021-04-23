Конституционный суд Молдавии назвал обвинения парламента политическими декларациями

КИШИНЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии назвал политической декларацией сегодняшнее заявление парламента, в котором депутаты не согласились с постановлением судей о роспуске законодательного органа, обвинив их в содействии узурпации власти. Реакция КС была опубликована в пятницу пресс-службой судебной инстанции.

"Судьи констатировали исключительно политический характер постановления [парламента]. Согласно статье 121 п. (1) Регламента парламента, такие акты имеют только политические последствия. <…> Решения Конституционного суда являются окончательными и не могут быть обжалованы. Они обязательны для исполнения всеми государственными органами", - говорится в сообщении.

Постановление с критикой КС было разработано депутатами Партии социалистов Республики Молдова, которых поддержала группа "За Молдову". Остальные фракции отказались голосовать. В заявлении депутаты констатировали факт узурпации КС тремя членами суда - председателем КС Домникой Маноле, а также судьями Любовью Шовой и Николаем Рошкой - в пользу определенных политических интересов, потребовав их отставки.

Парламентарии считают, что при принятии решения о роспуске парламента суд не учел как собственную практику, так и рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы. Как отметил в пятницу лидер ПСРМ, экс-президент Молдавии Игорь Додон, депутаты также планируют обращение к международным организациям с просьбой дать оценку действиям КС. Вместе с тем, он подчеркнул, что социалисты не будут опротестовывать декрет о роспуске законодательного органа и назначение даты досрочных выборов, который должна издать после постановления КС президент страны Майя Санду.

КС Молдавии на прошлой 15 апреля разрешил президенту республики распустить парламент и инициировать досрочные выборы. Решение было принято тремя судьями из пяти. Специалисты в области конституционного права сообщили о многочисленных нарушениях при принятии этого решения, обратив внимание, что действующий судья Николай Рошка состоял в учрежденной Санду проевропейской Партии действия и солидарности, а также оказывал ей адвокатские услуги.

Противостояние ветвей власти

Санду вступила в должность главы государства в конце декабря 2020 года и сразу потребовала отставки правительства и роспуска парламента. Под давлением акций протеста ее сторонников в декабре в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывали социалисты, располагающие 37 из 101 мандата. После чего президент пригласила депутатов обсудить роспуск парламента после того, как они дважды отклонили предложенные ею кандидатуры на пост премьера. По закону в этом случае президент страны может обратиться в КС с просьбой признать парламент недееспособным и распустить, что Санду и сделала.

Однако это решение раскритиковали практически все представленные в парламенте партии, в поддержку высказалась только учрежденная президентом Партия действия и солидарности, которая контролирует всего 15 мест. Законодатели считают безответственным проводить избирательную кампанию и выборы в разгар обрушившейся на страну третьей волны пандемии, с которой не справляется медицинская система. Они предлагают, прежде чем распустить парламент, назначить полномочное правительство, которое справится с пандемическим и экономическим кризисами.

Депутаты также обратили внимание на то, что президент намеренно выдвигала заранее неприемлемые для них кандидатуры, чтобы спровоцировать роспуск парламента. По мнению наблюдателей, президент блокирует утверждение нового кабинета министров, чтобы в ходе досрочных выборов ее партия расширила контроль за парламентом.