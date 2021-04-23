ЕС призвал РФ пересмотреть решение о закрытии части акватории Черного моря в районе Крыма

БРЮССЕЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Евросоюз призывает Россию пересмотреть решение о закрытии до 31 октября части акватории Черного моря в районе Крыма и ограничении доступа в воздушное пространство в районе полуострова. Об этом заявил ТАСС в пятницу представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Решение Российской Федерации закрыть отдельные районы Черного моря до 31 октября и ограничить доступ в воздушное пространство над нелегально аннексированным Крымом (в ЕС не признают состоявшийся в Крыму референдум - прим. ТАСС) является дальнейшим нарушением международных норм и дестабилизирует ситуацию в регионе. Мы призываем Россию отменить эти решения", - заявил он.

Евросоюз принял к сведению заявление министра обороны России Сергея Шойгу о завершении проверки боеготовности российской армии на юге страны и будет тщательно отслеживать перемещения российских военных и техники у границы с Украиной, добавил Стано. "Мы приняли к сведению объявление министра обороны Шойгу в четверг о намерении отвести войска (из районов учений - прим. ТАСС). Для ЕС важно то, что происходит в этой зоне сейчас, мы будем пристально отслеживать отвод войск и военной техники, которая была сконцентрирована на границе с Украиной и в Крыму", - заявил он.