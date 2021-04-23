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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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Латвия и Литва высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Ригу покинет один сотрудник дипмиссии, Вильнюс - двое
Посольство РФ в Латвии Мария Швачко/ТАСС
Описание
Посольство РФ в Латвии
© Мария Швачко/ТАСС

РИГА/ВИЛЬНЮС, 23 апреля. /ТАСС/. Латвия в знак солидарности с Чехией высылает российского дипломата. Об этом глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс сообщил в пятницу в Twitter.

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Что известно о высылке российских дипломатов из Чехии

"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата, - написал он. - Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников".

Власти Литвы в знак солидарности с Чехией также решили высылать из страны двух российских дипломатов, сообщил глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис.

Теги
ЧехияЛатвияЛитваРоссияДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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